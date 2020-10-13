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На всеукраїнське опитування не будуть виносити спекуляції щодо Донбасу

Автор: Владислав Красінський

На всеукраїнське опитування 25 жовтня не будуть виносити спекулятивні питання по темі Донбасу. А озвучені окремими особами теми, які нібито готують на опитування, не відповідають дійсності.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За його словами, інформацію окремих блогерів про питання не слід вважати автентичною.

"До речі, серед питань не буде спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках", - підкреслив співрозмовник.

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Зазначимо, сьогодні деякі Telegram-канали почали поширювати інформацію про те, що на всенародне опитування нібито винесуть питання щодо Донбасу, постачання води в Крим, зовнішньополітичного курсу і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який буде на опитуванні, можуть оголосити вже сьогодні.

Комітет виборців України назвав всенародне опитування в день місцевих виборів таким, що не відповідає законодавству.

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