На всеукраинский опрос не будут выносить спекуляции по Донбассу

Фото: всеукраинский опрос пройдет в день выборов 25 октября (РБК-Украина)

На всеукраинский опрос 25 октября не будут выносить спекулятивные вопросы по теме Донбасса. А озвученные отдельными лицами темы, которые якобы готовят на опрос, не соответствуют действительности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По его словам, информацию отдельных блогеров о вопросах не следует считать аутентичной.

"Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках", - подчеркнул собеседник.

Отметим, сегодня некоторые Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что на всенародный опрос якобы вынесут вопросы по Донбассу, поставке воды в Крым, внешнеполитическому курсу и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что первый пункт, который будет на опросе, могут объявить уже сегодня.

Комитет избирателей Украины назвал всенародный опрос в день местных выборов таковым, который не отвечает законодательству.