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Світовий банк виділить 100 млн доларів на економіку підконтрольного Донбасу

Автор: Анастасия Рокитна

Світовий банк виділить 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу. Ці кошти виділять Україні.

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Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

Український лідер подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі.

За словами українського президента, створення Вільної економічної зони на Донбасі буде сприяти залученню інвестицій в регіон і завершення війни.

Зазначимо, Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Однак, в РФ заявили, що його текст ще не отримали.

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