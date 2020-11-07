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Всемирный банк выделит 100 млн долларов на экономику оккупированного Донбасса

Автор: Анастасия Рокитна

Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса. Эти средства выделят Украине.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Украинский лидер поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

"Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский.

Напомним, Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе.

По словам украинского президента, создание Свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Отметим, Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Однако, в РФ заявили, что его текст еще не получили.

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