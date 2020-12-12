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Світовий банк виділив Україні 300 млн доларів на соцпідтримку населення

Новость на русском → Вашингтон, Субота 12 грудня 2020 09:15
Світовий банк виділив Україні 300 млн доларів на соцпідтримку населення Фото: Світовий банк (worldbank.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів доларів кредиту за проектом модернізації системи соціальної підтримки населення. З-за пандемії COVID-19 в Україні ризикують опинитися за межею бідності мільйон чоловік.

Про це повідомляє прес-службі Світового банку.

Прогнози СБ показують, що з-за пандемії COVID-19 бідність в Україні може збільшитися на 4%, досягнувши приблизно 23% до кінця 2020 року.

"Підтримка Світового банку України в цей критичний час, спрямована на захист малозабезпечених, серйозно постраждалих від спалаху COVID-19, має значний ефект боротьби з бідністю. Заходи соціального захисту, які будуть підтримані новим позикою, допоможуть Уряду України фінансувати соціальні програми, спрямовані на запобігання бідності близько одного мільйона українців ", - заявив регіональний директор СБ по Східній Європі Аруп Банерджі.

Раніше РБК-Україна писало, що Світовий банк виділить Міністерству охорони здоров'я майже 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом.

Також повідомлялося, що Світовий банк прогнозує падіння економіки України в 2020 році на 5,5%.

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