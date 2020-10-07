Світовий банк різко погіршив прогноз падіння економіки України

Падіння буде сильним, відновлення - повільним через згортання реформ

Світовий банк прогнозує падіння економіки України в 2020 році на 5,5%. Це на 2,0 в.п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав у квітні (3,5%).

Про це йдеться в прогнозі СБ по Європі та Центральній Азії.

При цьому Світовий банк очікує значно повільного відновлення економіки України - на 1,5% в 2021 році (раніше очікувалося зростання на 3,0%) і на 3,1% в 2022 році.

За даними СБ, слабке зростання у 2021-2022 роках буде спостерігатися "на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ".

Як відзначається в огляді, українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною і підготовленою, завдяки зваженій монетарній і фіскальній політиці протягом попередніх років.

"Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - йдеться в огляді.

За прогнозом СБ, глибина падіння економіки України буде залежати від тривалості кризи охорони здоров'я, прогресу в основних незавершених реформи і здатності мобілізувати адекватне фінансування для виконання значних зобов'язань з виплати боргу.

Нагадаємо, в жовтні ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України в 2020 році з 4,5% до 5,5%. Крім того, прогноз відновлення у 2021 році погіршений з 5,0% до 3,0%.

На початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.