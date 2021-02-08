Може виникнути криза: у Раді допускають дострокові вибори

У партії "Опозиційна платформа - За життя" допускають можливість дострокових виборів у Раду. У партії назвали причину.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію".
Інформоване джерело РБК-Україна розповіло, що голова ОП Андрій Єрмак дізнався про блокування трьох телеканалів за 30 хвилин до події. Ця інформація особливо цікава на тлі спілкування з впливовими співрозмовниками в ОПЗЖ, які бачать ймовірність дострокових парламентських виборів.
"У влади зараз все дуже "на тоненького". Криза може виникнути в будь-який момент і закінчитися виборами. За їх результатами, швидше за все, ми будемо брати участь у державному управлінні", - сказав один зі співрозмовників.
За його словами, в такому випадку ОПЗЖ може піти практично на будь-який формат парламентської коаліції.
Раніше джерела РБК-Україна розповіли про дві хвилі погіршення відносин у фракції "Слуга народу".
Перша хвиля відбулася в березні, пов'язана зі зміною уряду. Друга - пов'язана з місцевими виборами.
Зазначимо, Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9-го скликання.
Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації в 2019 році.