Может возникнуть кризис: в Раде допускают досрочные выборы

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" допускают возможность досрочных выборов в Раду. В партии назвали причину.

Информированный источник РБК-Украина рассказал, что глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании трех телеканалов за 30 минут до события. Эта информация особенно интересна на фоне общения с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, которые видят вероятность досрочных парламентских выборов.

"У власти сейчас все очень "на тоненького". Кризис может возникнуть в любой момент и закончиться выборами. По их результатам, скорее всего, мы будем участвовать в государственном управлении", - сказал один из собеседников.

По его словам, в таком случае ОПЗЖ может пойти практически на любой формат парламентской коалиции.