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Может возникнуть кризис: в Раде допускают досрочные выборы

Автор: РБК-Украина

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" допускают возможность досрочных выборов в Раду. В партии назвали причину.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию".

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Информированный источник РБК-Украина рассказал, что глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании трех телеканалов за 30 минут до события. Эта информация особенно интересна на фоне общения с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, которые видят вероятность досрочных парламентских выборов.

"У власти сейчас все очень "на тоненького". Кризис может возникнуть в любой момент и закончиться выборами. По их результатам, скорее всего, мы будем участвовать в государственном управлении", - сказал один из собеседников.

По его словам, в таком случае ОПЗЖ может пойти практически на любой формат парламентской коалиции.

Ранее источники РБК-Украина рассказали о двух волнах ухудшения отношений во фракции "Слуга народа".

Первая волна случилась в марте, связанная со сменой правительства. Вторая - связана с местными выборами.

Отметим, Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва.

Как известно, Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году.

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Новости Украины досрочные выборы
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