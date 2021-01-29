ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Питання тарифів має бути вирішене комплексно, - Зеленський

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 09:22
Питання тарифів має бути вирішене комплексно, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні планують знайти комплексне вирішення питання тарифів. Відповідне доручення Кабінету міністрів і НКРЭКУ дав президент Володимир Зеленський.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

За його словами, навесні все газопостачальні компанії повинні представити річні продукти.

"Там повинна бути вигідна фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди могли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано задирати. Взагалі питання тарифів повинен бути проаналізований і вирішено комплексно. За моїм дорученням уряд і НКРЭКУ зараз цим займаються", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що в НКРЭКУ заявили, що зараз на ринку спостерігається зниження цін на природний газ, яке може продовжитися навесні.

Також повідомлялося, що вчора Верховна рада рекомендувала Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт.

Крім цього уряд вирішив компенсувати частини побутових споживачів підвищення тарифів на електроенергію. Із спеціального фонду держбюджету виділили 1,4 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський тарифи
NEWS
Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
DAILY
Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати
Олег Черниш, Уляна Безпалько Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати