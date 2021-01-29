Вопрос тарифов должен быть решен комплексно, - Зеленский

В Украине планируют найти комплексное решение вопроса тарифов. Соответствующее поручение Кабинету министров и НКРЭКУ дал президент Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, весной все газоснабжающие компании должны представить годовые продукты.

"Там должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать. Вообще вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим", - заявил Зеленский.

Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тож без посередників і без брехні – про те, що було зроблено останнім часом. • Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні. • Запущено доступну для українців іпотеку – під 7%. • Парламент схвалив президентський законопроект про народовладдя через референдум. • Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ. • І про найважливіше – про дітей. Підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України. Posted by Володимир Зеленський on Thursday, January 28, 2021

Ранее РБК-Украина писало, что в НКРЭКУ заявили, что сейчас на рынке наблюдается снижение цен на природный газ, которое может продолжиться весной.

Также сообщалось, что вчера Верховная рада рекомендовала Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт.

Кроме этого правительство решило компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделили 1,4 млрд гривен.