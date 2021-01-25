Питання деокупації Криму і Донбасу треба розглядати окремо, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що питання деокупації Криму та окремих районів Донбасу треба розглядати окремо. На його думку, ці питання не повинні перетинатися в переговорному плані.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути "двома окремими треками".

"Вони не повинні перетинатися в переговорному плані, бо якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться - і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим повернути", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру.

"Тому тут не треба все змішувати", - підсумував міністр.

Раніше Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "російським світом", а її майбутнє в союзі з західними країнами невідворотне. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання на Донбасі і деокупації Криму.

Також він заявляв, що потенціал мінського і нормандського форматів переговорів щодо врегулювання на Донбасі ще не вичерпано.