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Військові частини та бази: РФ наростила військовий потенціал у Криму більш ніж удвічі

Новость на русском → Крим, Понеділок 08 лютого 2021 12:51
Військові частини та бази: РФ наростила військовий потенціал у Криму більш ніж удвічі Фото: російські військові (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Юлія Струк

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти в окупованому Росією Криму. РФ наростила військовий потенціал більш ніж удвічі.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначено, що на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано селище Новоозерне, де в кінці 2020 року посеред степу з'явилася військова база.

У Наццентрі звертають увагу, що ще у 2018 році на цьому місці були розвалені корівники, а "вже в 2019 році й протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина".

Військові частини та бази: РФ наростила військовий потенціал у Криму більш ніж удвічіУ відомстві вважають, що "це база зберігання на випадок війни".

"Коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати й це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо", - прокоментував начальник інформаційно-аналітичного центру відомства Сергій Янчевський.

Знімки свідчать, що недавно поруч з Керчю з'явилися впритул до траси "Таврида" нові радіолокаційні станції і щонайменше 8 ракетних комплексів С-400.

Крім того, на околиці Євпаторії російські окупанти побудували величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Військові частини та бази: РФ наростила військовий потенціал у Криму більш ніж удвічіВідзначається, що ще один об'єкт з'явився поблизу Севастополя. Починаючи з 2016 року на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антенн-"тарілок", середній діаметр кожної з яких близько 5 метрів.

Військові частини та бази: РФ наростила військовий потенціал у Криму більш ніж удвічіУкраїнські фахівці стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія у Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

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Нагадаємо, США не збираються пом'якшувати санкції щодо Росії, запроваджені після анексії Криму в України. Ця позиція незмінна у Штатів та їхніх партнерів.

Як писало РБК-Україна, омбудсмен Людмила Денисова назвала кількість українських громадян, яких незаконно утримують на території Росії й тимчасово окупованого Криму. За її даними, мова йде про понад 100 полонених.

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