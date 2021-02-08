Воинские части и базы: РФ нарастила военный потенциал в Крыму более чем вдвое

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты в оккупированном Россией Крыму. РФ нарастила военный потенциал более чем вдвое.

Указано, что на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, где в конце 2020 года посреди степи появилась военная база.

В Наццентре обращают внимание, что еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а "уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть".

В ведомстве полагают, что "это база хранения на случай войны".

"Когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте: это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное", - прокомментировал начальник информационно-аналитического центра ведомства Сергей Янчевский.

Снимки свидетельствуют, что недавно рядом с Керчью появились вплотную к трассе "Таврида" новые радиолокационные станции и по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.

Кроме того, на окраине Евпатории российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

Отмечается, что еще один объект появился вблизи Севастополя. Начиная с 2016 года на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около 5 метров.

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.