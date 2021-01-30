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Санкції за Крим: посол США в Росії виключив можливість ослаблення заходів

Новость на русском → Москва, Субота 30 січня 2021 21:57
Санкції за Крим: посол США в Росії виключив можливість ослаблення заходів Фото: Джон Салліван (nytimes.com)
Автор: Роман Тверденко

США не збираються пом'якшувати санкції для Росії, введені після анексії Криму в України. Ця позиція незмінна у Штатів та їх партнерів.

Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван, повідомляє Rbc.ru.

Він зазначив, що позиція щодо санкцій залишається такою ж у президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій", — сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов 28 січня зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Христиною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

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Санкції за Крим: посол США в Росії виключив можливість ослаблення заходів
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Санкції за Крим: посол США в Росії виключив можливість ослаблення заходів
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