Санкції за Крим: посол США в Росії виключив можливість ослаблення заходів

США не збираються пом'якшувати санкції для Росії, введені після анексії Криму в України. Ця позиція незмінна у Штатів та їх партнерів.

Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван, повідомляє Rbc.ru.

Він зазначив, що позиція щодо санкцій залишається такою ж у президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій", — сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов 28 січня зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Христиною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.