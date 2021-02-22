Військові, медики та переселенці: кому буде доступний дешевий лізинг на житло

"Ми будемо мати іпотеку та фінансовий лізинг під 5%. Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Тимошенко.

За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму не було.

"Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", - додав Тимошенко.