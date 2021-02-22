Военные, медики и переселенцы: кому будет доступен дешевый лизинг на жилье

"Мы будем иметь ипотеку и финансовый лизинг под 5%. Для кого именно этот финансовый лизинг на жилье? Во-первых, это медики, военные, полицейские, педагоги, социально незащищенные слои населения и, надеюсь, мы сможем это сделать и для внутренне перемещенных лиц", - отметил Тимошенко.

По его словам, о доступном лизинге на жилье в Украине говорят много лет, но фактического механизма не было.

"Мы нашли этот механизм, и, надеюсь, уже в I полугодии ипотека и лизинг будут запущены", - добавил Тимошенко.