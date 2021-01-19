Вітренко, Степанов, Шмигаль: у Раді розповіли про можливі перестановки в Кабміні

Кабінет міністрів України пішов обхідним шляхом, призначивши Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і паралельно в.о. В найближчі тижні прем'єр-міністру Денису Шмигалю доведеться знову винести це питання до парламенту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів виданню, що СН буде на цій або в найближчі тижні обговорювати призначення Юрія Вітренко. Якщо фракція підтримає це, то потім прем'єр внесе в Раду подання, зазначив Корнієнко.

"Ми цю інформацію передамо прем'єр-міністру. І після того, як він внесе в Раду подання про призначення Вітренка, ми будемо його розглядати", - сказав він.

У президента Володимира Зеленського говорили, що крісло першого віце-прем'єра може стати для Вітренка випробувальним терміном на посаду наступного прем'єр-міністра.

Неофіційно джерела в "Слуги народу" зазначають, що не проти провести набагато більше кадрових ротацій в уряді. Але проблема в тому, що немає підходящих кандидатів з необхідною кількістю голосів в залі.

Претензії у СН накопичилися чи не до кожного міністра. І, мабуть, більше інших адресовано критику міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

"Зараз все здається так, що ні Шмигаля, ні Степанова поки ніхто чіпати не буде, щоб вони зібрали побільше негативу. До того ж Вітренку, в разі його подальшого підвищення, потрібно набратися досвіду і якось проявити себе, перш ніж зайняти прем'єрське крісло", - пояснив впливовий співрозмовник в "Слуги народу".

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомляло, що у Зеленського незадоволені переговорами Степанова по вакцині.

До цього в державному підприємстві "Медичні закупівлі України" заявили, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.