Витренко, Степанов, Шмыгаль: в Раде рассказали о возможных перестановках в Кабмине

Кабинет министров Украины пошел обходным путем, назначив Юрия Витренко первым замминистра энергетики и параллельно и.о. В ближайшие недели премьер-министру Денису Шмыгалю придется вновь вынести этот вопрос в парламент.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне".

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал изданию, что СН будет на этой или в ближайшие недели обсуждать назначение Юрия Витренко. Если фракция поддержит это, то потом премьер внесет в Раду представление, отметил Корниенко.

"Мы эту информацию передадим премьер-министру. И после того, как он внесет в Раду представление о назначении Витренко, мы будем его рассматривать", - сказал он.

У президента Владимира Зеленского говорили, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на пост следующего премьер-министра.

Неофициально источники в "Слуге народа" отмечают, что не прочь провести гораздо больше кадровых ротаций в правительстве. Но проблема в том, что нет подходящих кандидатов с необходимым количеством голосов в зале.

Претензии у СН накопились едва ли не к каждому министру. И, пожалуй, больше других адресовано критики министру здравоохранения Максиму Степанова.

"Сейчас все видится так, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива. К тому же Витренко, в случае его дальнейшего повышения, нужно набраться опыта и как-то проявить себя, прежде чем занять премьерское кресло", - объяснил влиятельный собеседник в "Слуге народа".

Напомним, источник РБК-Украина сообщало, что у Зеленского недовольны переговорами Степанова по вакцине.

До этого в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" заявили, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.