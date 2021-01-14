Верховний суд визнав незаконним звільнення Семочко

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі суду.

Позов Семочко подав ще в кінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Тим не менш, 24 червня 2020 року суд відмовився розглядати позов екс-керівника СЗР, зазначивши, що той подав його з пропуском 30-денного терміну. Семочко не погодився з цим рішенням і оскаржив його у Великій палаті Верховного Суду, яка стала на його бік і зобов'язала Касаційний адмінсуд розглянути справу, незважаючи на пропуск позивачем строків.

13 січня 2021 року колегія суддів Касаційного адмінсуду на чолі з Іриною Васильєвої винесла свій вердикт.

"Адміністративний позов Семочка Сергія Олексійовича до президента задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано указ президента України від 12.04.2019 року № 143/2019 року "Про звільнення Семочка С. А. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України". В задоволенні решти позовних вимог відмовлено", - повідомили РБК-Україна в прес-службі суду.

Нагадаємо, в 2019 році Семочко був звільнений з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Після публікації журналістами матеріалу про Семочка, щодо нього було відкрито кримінальну справу за фактом державної зради.