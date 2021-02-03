RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Верховний суд відмовився розглядати відсторонення глави КСУ

Автор: Дмитро Левицький

Верховний суд відмовився відкривати провадження у справі №9901/20/21 щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Верховний суд пояснив, що потрібно звернутися до Конституційного суду.

Про це йдеться у заяві Верховного суду на сторінці у Facebook.

У заяві вказується на те, що позивач у своєму позові говорить про нібито незаконність та неконституційність указу президента про відсторонення Тупицького, однак Верховний суд не може розглядати питання конституційності - це повноваження КСУ.

"Верховний суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, що віднесені до юрисдикції КСУ", - пояснили в суді.

Зазначимо, згідно з судовим реєстром, позивачем у справі №9901/20/21 є безпосередньо Олександр Тупицький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на два місяці відсторонив Тупицького від виконання обов'язків глави КСУ. Це сталося після того, як КСУ ухвалив скандальні рішення щодо кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Крім того, після цього Державне бюро розслідувань оголосило Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныВерховный судискотстранение