Верховний суд відмовився розглядати відсторонення глави КСУ

Верховний суд відмовився відкривати провадження у справі №9901/20/21 щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Верховний суд пояснив, що потрібно звернутися до Конституційного суду.

Про це йдеться у заяві Верховного суду на сторінці у Facebook.

У заяві вказується на те, що позивач у своєму позові говорить про нібито незаконність та неконституційність указу президента про відсторонення Тупицького, однак Верховний суд не може розглядати питання конституційності - це повноваження КСУ.

"Верховний суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, що віднесені до юрисдикції КСУ", - пояснили в суді.

Зазначимо, згідно з судовим реєстром, позивачем у справі №9901/20/21 є безпосередньо Олександр Тупицький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на два місяці відсторонив Тупицького від виконання обов'язків глави КСУ. Це сталося після того, як КСУ ухвалив скандальні рішення щодо кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Крім того, після цього Державне бюро розслідувань оголосило Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя.