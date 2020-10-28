Верховний суд відмовився визнати опитування Зеленського незаконною агітацією

Верховний суд України відмовився визнати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського незаконною агітацією. Опитування проводилося в день місцевих виборів, 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Великої палати Верховного суду від 25 жовтня.
Це рішення було опублікували 28 жовтня і не може бути оскаржене.
Позивач, екс-депутат Наталія Новак просила Верховний суд визнати незаконною агітацією відеозвернення Зеленського, в якому він анонсував проведення загальнонаціонального опитування по 5 питань. Позивач також просила заборонити проведення цього опитування.
Велика палата ВС вирішила, що дане опитування не є передвиборною агітацією.
"За матеріалами цієї справи, на підставі аналізу наданих сторонами доказів та пояснень сторін можна зробити висновок, що справжньою метою проведення опитування є з'ясування президентом України важливих, як на його думку, соціально-економічних питань", - йдеться в постанові суду.
Крім того, судді відзначили, що використання Зеленським вираження "Україна - це ти" не містить жодних закликів до голосування за ту чи іншу політичну силу.
На думку Верховного суду, цей вислів використовувалося в Україні та іншими політичними силами, а також широко застосовується в масовій культурі.
Таким чином, суд не знайшов обставин, які беззаперечно свідчили б на користь того, що опитування було прихованою формою агітації за пропрезидентську партію "Слуга народу".
Верховний суд відмовив позивачеві в повному обсязі.
Раніше РБК-Україна писало, що ще один позов до президента через проведення всеукраїнського опитування подали до Окружного адміністративного суду. ОАСК також відхилив позов до Зеленського.
Також повідомлялося, що в ОБСЄ розкритикували проведення опитування Зеленського в день голосування.
Нагадаємо, 25 жовтня під час місцевих виборів пройшло всеукраїнське опитування. У понеділок в партії "Слуга народу" оприлюднили попередні результати опитування.