До Верховного суду направили ще один позов проти санкцій щодо каналів Козака
До Верховного суду надійшов позов від фізичної особи, щодо якої застосовано санкції. Мова йде про санкції, які ввели проти телеканалів нардепа Тараса Козака.
Про це повідомляє прес-служба суду.
"24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021", - йдеться у повідомлені.
Позову, який надійшов до суду, присвоєно раєстраційний номер справи - № 9901/39/21.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".
Раніше Данилов заявляв про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувався тривалий час.
Також ввели санкції проти Віктора Медведчука. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".