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Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 22:22
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто отношения между странами. Сийярто поддержал предложение "перевернуть страницу" в отношениях между Венгрией и Украиной после недавних скандалов.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

Как отметил украинский министр, нет альтернативы добрососедству Украины и Венгрии, а также совместному европейскому и евроатлантическому будущему.

"Мы оба соглашаемся, что надо вынести правильные выводы из того, что произошло две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно МИД Украины выразил ноту протеста Венгрии за неоднократные признаки политической агитации венгерскими госслужащими, которые посещают Закарпатскую область.

Позже Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам Венгрии за незаконную агитацию в Закарпатской области во время местных выборов.

Глава МИД Венгрии Сийярто резко отреагировал на решение Украины, назвав его "жалким", "чушью" и "недружественным шагом".

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