Венедіктова заявила про розслідування 60 проваджень по справах Майдану

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану. Повідомлено про підозру 37 особам.

Про це вона заявила у відеозверненні.

За її словами, прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.

Також генпрокурор повідомила, що було оголошено про підозру 26 правоохоронцям, в числі яких 2 прокурори та 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.

За її словами, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що Апеляційний суд Києва відмінив заочний арешт Януковича і призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

У 2020 році, за даними Венедіктової, прокурорами скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 осіб. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, зокрема, 2 слідчих, а також 6 цивільних осіб.

Від початку розслідування скеровано 110 обвинувальних актів стосовно 206 осіб.

"Наразі набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи. Водночас, за процесуального керівництва прокурорів обласних прокуратур, у провадженнях цієї категорії скеровано до суду 106 обвинувальних актів стосовно 123 осіб. Наразі набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 24 осіб", - заявила вона.

Зазначимо, більш детально про роки розслідувань цієї справи у матеріалі РБК-Україна "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".