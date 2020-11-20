ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Венедіктова заявила про розслідування 60 проваджень по справах Майдану

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 10:46
Венедіктова заявила про розслідування 60 проваджень по справах Майдану Фото: Ірина Венедіктова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану. Повідомлено про підозру 37 особам.

Про це вона заявила у відеозверненні.

За її словами, прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.

Також генпрокурор повідомила, що було оголошено про підозру 26 правоохоронцям, в числі яких 2 прокурори та 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.

За її словами, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що Апеляційний суд Києва відмінив заочний арешт Януковича і призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

У 2020 році, за даними Венедіктової, прокурорами скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 осіб. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, зокрема, 2 слідчих, а також 6 цивільних осіб.

Від початку розслідування скеровано 110 обвинувальних актів стосовно 206 осіб.

"Наразі набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи. Водночас, за процесуального керівництва прокурорів обласних прокуратур, у провадженнях цієї категорії скеровано до суду 106 обвинувальних актів стосовно 123 осіб. Наразі набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 24 осіб", - заявила вона.

Зазначимо, більш детально про роки розслідувань цієї справи у матеріалі РБК-Україна "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Майдан Ірина Венедіктова
NEWS
Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану