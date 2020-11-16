Апеляційний суд Києва відмінив заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт екс-президента України Віктора Януковича по справі Майдану. Суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Про це суддя заявила під час засідання.

Суд розглянув апеляцію адвокатів екс-президента на обрання запобіжного заходу йому. Скарга захисту була задоволена частково, рішення Печерського суду від 12 травня 2020 скасовано.

"Призначити новий розгляд клопотання слідчого в суді першої інстанції", - оголосила головуюча суддя Ольга Юрдига.

Нагадаємо, Печерський районний суд заочно заарештував Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

Зазначимо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни. Януковича засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

Так, Януковича визнали винним в тому, що він звертався до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну.

Однак суд відмовився визнавати Януковича винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення конституційного ладу, а також в публічних закликах до вчинення таких дій.