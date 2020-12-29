Венедіктова заявила, що справа ПриватБанку рухається в "потрібному руслі"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що слідство у справі "ПриватБанку" почало рухатися в "потрібному руслі". Інформація про затягування з підписом підозр не відповідає дійсності.

Про це вона написала в своєму Facebook.

Зокрема, вона відреагувала на публікацію в ЗМІ про те, що вона нібито блокує підозри.

"Це джерело або маніпулятор, або брехун. Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство - всі необхідні кроки зроблені, прийняті процесуальні рішення, справа почала рухатися в потрібному руслі", - зазначила Венедиктова.

Відзначимо, "Економічна правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах написала, що Венедіктова затягує підписання підозр у справі "ПриватБанку". Стверджувалося, що НАБУ передало їх на підпис ще два тижні тому, але відповіді досі немає

Ще у травні директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що слідство наближається до оголошення підозр у справі про націоналізацію "ПриватБанку".

РБК-Україна в матеріалі "Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським" писало, що питання "ПриватБанку" залишається головним для його колишнього власника Ігоря Коломойського, націоналізацію якого він вважає незаконною і вимагає компенсацію.

Нагадаємо, раніше Венедіктова активізувала справи, пов'язані з групою "Приват", увійшовши до складу прокурорських груп у трьох основних провадженнях.

Прес-секретар президента Юлія Мендель у коментарі РБК-Україна заявила, що Володимир Зеленський визначиться з тим, чи залишиться Венедіктова на посаді генерального прокурора, після її звіту. Проте вже видно успіхи в її роботі.

"Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Триває реформа системи прокуратури", - сказала Мендель.