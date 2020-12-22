Зеленський визначиться щодо Венедіктової після звіту, але успіхи вже бачить

Президент України Володимир Зеленський визначиться з тим, чи залишиться Ірина Венедіктова на посаді генерального прокурора, після її звіту. Проте вже видно успіхи в її роботі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, ще рано робити висновки, оскільки не було звіту генпрокурора про її роботу.

"Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури", - зазначила Мендель.

У той же час вона підкреслила, що якісну оцінку діяльності Венедіктової, дадуть після того, як вона подасть звіт.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський заявив, що йому потрібен результат в боротьбі з корупцією, і дав Венедиктовій час до кінця року, щоб показати результат.

Уже в листопаді представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що на сьогодні немає підстав для її відставки.