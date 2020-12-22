ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський визначиться щодо Венедіктової після звіту, але успіхи вже бачить

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 13:56
Зеленський визначиться щодо Венедіктової після звіту, але успіхи вже бачить Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський визначиться з тим, чи залишиться Ірина Венедіктова на посаді генерального прокурора, після її звіту. Проте вже видно успіхи в її роботі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, ще рано робити висновки, оскільки не було звіту генпрокурора про її роботу.

"Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури", - зазначила Мендель.

У той же час вона підкреслила, що якісну оцінку діяльності Венедіктової, дадуть після того, як вона подасть звіт.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський заявив, що йому потрібен результат в боротьбі з корупцією, і дав Венедиктовій час до кінця року, щоб показати результат.

Уже в листопаді представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що на сьогодні немає підстав для її відставки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Генпрокурор Ірина Венедіктова
NEWS
Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати
Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати
DAILY
Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків