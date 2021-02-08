Вакцинація, нові форуми та коронавірус: основні заяви Зеленського на форумі щодо COVID

Про форуми щотижня

Глава держави зазначив, що протягом наступних місяців форуми проводитимуться щотижня. Заплановано загалом 30 форумів про безпеку, тарифи, Крим та Донбас, освіту, культуру, спорт, медицину, промисловість, соціальну сферу.

Про карантин

За словами Зеленського, жорский карантин в Україні виявився ефективним і показав свій результат.

"В питаннях коронавірусу було втручання політиків, велика кількість маніпуляцій, саботаж. Тим не менш, результати, яких вдалося нам досягти, доводять, що наші дії були ефективними", - зазначив він.

За словами президента, Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з коронавірусом. Також Зеленський назвав три пріоритети у боротьбі з пандемією: вакцинація, недовіра до щеплень, медична інфраструктура.

Про вакцинацію

Зеленський заявив, що однією з проблем в Україні є недовіра до вакцинації і пріоритетом влади буде проведення імунізації населення.

"Я готовий особистим прикладом показати людям, що вакцинація необхідна та безпечна", - зазначив він.