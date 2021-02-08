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Всеукраїнський форум буде щотижневим. Заплановано 30 заходів

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 10:31
Всеукраїнський форум буде щотижневим. Заплановано 30 заходів Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всеукраїнський форум "Україна 30", який сьогодні стартував у Києві, буде щотижневим. Загалом протягом декількох місяців пройде 30 таких форумів за різними темами.

Про це на першому Всеукраїнському форумі заявив президент Володимир Зеленський.

"Я всіх вітаю з початком першого дня нашого першого Всеукраїнського форуму. Я не обмовився... Сьогодні проходить перший захід, яким ми розпочинаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів, експертів і вчених", - заявив Зеленський.

За його словами, протягом наступних місяців на форумах будуть говорити про безпеку і оборону, Крим, Донбас, комунальні тарифи і так далі.

Нагадаємо, сьогоднішній форум присвячено ситуації з пандемією коронавірусу. Він проводиться за підтримки USAID, ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Сьогодні в онлайн-режимі виступлять генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Серед запрошених: голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Естонії Каїм Кууск, директор медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак, голова представництва ЮНІСЕФ Лотта Сільвандер та інші.

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