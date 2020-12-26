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Вакцину від COVID доставлено до всіх країн ЄС, вакцинація стартує завтра

Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID станом на 26 грудня доставлена до всіх країн Європейського союзу. Завтра вакцинація стартує у всіх країнах-учасницях ЄС.

Про це у своєму зверненні заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні перегортаємо сторінку важкого року. Вакцина від COVID-19 доставлена до всіх країн Європейського союзу. Вакцинація розпочнеться завтра у всьому ЄС", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що одночасна вакцинація в ЄС є "зворушливим моментом єдності" і надійним виходом з пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, цього тижня по країнам ЄС почали розвозити перші партії вакцини від Pfizer і BioNTech. Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

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