RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Посилення покарання за порушення ПДР і неправдиве мінування: порядок денний Ради на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 16 лютого, Верховна рада проведе засідання. До порядку денного включено низку законопроектів, в тому числі про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Популярні новини
У Путіна пояснили слова про підтримку Донбасу: мав на увазі соціальну допомогу 15 лютого 2021
Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів 15 лютого 2021
Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак 13 лютого 2021
Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників 15 лютого 2021
Путін заявив, що "не залишить Донбас" 13 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну 12 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Загибель українських військових: Зеленський після візиту в ОАЕ провів нічну нараду 16 лютого 2021
У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2" 14 лютого 2021

Так, депутати розглянуть у другому читанні законопроект № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, за окремі порушення пропонується встановити штрафи понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб.

Також парламент у другому читанні розгляне законопроект №3911, який має посилити покарання за неправдиве мінування. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Крім цього нардепи в першому читанні розглянуть законопроект №4113 щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Також буде розглянуто у другому читанні проект закону № 3526, яким пропонується підвищити захист лісів від пожеж.

Нагадаємо, влітку 2020 року парламент схвалив законопроект № 2695 про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Детальніше про те, що пропонується документом, у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що народні депутати під час пленарного тижня планують розглянути постанова про Евромайдане, заяву до річниці тимчасової окупації Криму Росією, а також законопроект, необхідний для завершення реформи грального бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Парламентповестка дня
Читайте також
Прийняти закон про викиди в нинішньому вигляді - промисловість, - Союз хіміків
Тимошенко вимагає від Кабміну інформацію про обсяг закачаного влітку газу і його ціну
Прогноз погоди