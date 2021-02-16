Посилення покарання за порушення ПДР і неправдиве мінування: порядок денний Ради на сьогодні

Так, депутати розглянуть у другому читанні законопроект № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, за окремі порушення пропонується встановити штрафи понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб.

Також парламент у другому читанні розгляне законопроект №3911, який має посилити покарання за неправдиве мінування. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Крім цього нардепи в першому читанні розглянуть законопроект №4113 щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Також буде розглянуто у другому читанні проект закону № 3526, яким пропонується підвищити захист лісів від пожеж.