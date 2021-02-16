Ужесточения наказания за нарушение ПДД и ложное минирование: повестка Рады на сегодня

Так, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, за отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток.

Также парламент во втором чтении рассмотрит законопроект №3911, который должен ужесточить наказание за ложное минирование. За ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект №4113 относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью. Также будет рассмотрен во втором чтении проект закона № 3526, которым предлагается повысить защиту лесов от пожаров.