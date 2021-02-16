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Ужесточения наказания за нарушение ПДД и ложное минирование: повестка Рады на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 16 февраля, Верховная рада проведет заседание. В повестку дня включены ряд законопроектов, в том числе об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.

Об этом говорится на сайте парламента.

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Так, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, за отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток.

Также парламент во втором чтении рассмотрит законопроект №3911, который должен ужесточить наказание за ложное минирование. За ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект №4113 относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью. Также будет рассмотрен во втором чтении проект закона № 3526, которым предлагается повысить защиту лесов от пожаров.

Напомним, летом 2020 года парламент одобрил законопроект № 2695 об повышение ответственности за нарушение правил ПДД. Подробнее о том, что предлагается документом, в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что народные депутаты во время пленарной недели планируют рассмотреть постановление о Евромайдане, заявление к годовщине временной оккупации Крыма Россией, а также законопроект, необходимый для завершения реформы игорного бизнеса.

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