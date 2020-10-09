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Збільшення ліжкомісць, контроль заходів: Шмигаль дав доручення на нараді з регіонами

Автор: Анастасия Рокитна

У п'ятницю, 9 жовтня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій та міністрами. На нараді він дав ряд доручень.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

За підсумками наради Шмигаль доручив МОЗ опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук для збільшення ліжкомісць.

Також він доручив головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

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Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях доручили відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Крім того, Шмигаль доручив головному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам ОДА поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

РБК-Україна писало вранці, що Шмигаль зібрав нараду з головами ОДА та міністрами через ситуацію з коронавірусом.

Зазначимо, в Україні виявили спалах нових випадків COVID-19.

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Новини України Областная государственная администрацияДенис Шмигаль