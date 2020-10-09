Увеличение койкомест, контроль мероприятий: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами

В пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами государственных областных администраций и министрами. На совещании он дал ряд поручений.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койкомест.

Также он поручил главам областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях поручили отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Кроме того, Шмыгаль поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

РБК-Украина писало утром, что Шмыгаль собрал совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, в Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19.