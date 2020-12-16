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Умови поїздки українців до Британії можуть спростити

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Умови поїздки громадян України до Великобританії можуть спростити. Також країни посилять стратегічне партнерство для протидії агресії Росії.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у ході свого виступу у парламенті.

Він представляв проект закону про ратифікацію угоди з Британією про вільну торгівлю.

"Будуть створені оптимальні умови для вільної торгівлі між нашими країнами. Це сприятиме виходу наших компаній на ринок Британії. Крім того, ми посилимо стратегічне політичне партнерство для протидії агресії Російської Федерації… Угода також передбачає міграційні діалоги між країнами, в результаті яких поїздки громадян України до Великої Британії будуть спрощені", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Рада сьогодні ратифікувала угоду з Великобританією про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Народні депутати прийняли відповідний законопроект №0083.

Як писало РБК-Україна, Україна і Великобританія підписали цю угоду 8 жовтня.

В інтерв'ю РБК-Україна посол Великобританії Мелінда Сіммонс заявила, що ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки. Це стосується усіх країн, в тому числі й України.

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