Помер посол України в Китаї Камишев

Причина смерті офіційно не названа.

Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду в 2004-2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.

Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.

У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.