UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Умер посол Украины в Китае Камышев

Автор: Роман Тверденко

В возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Популярные новости
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" 13 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2" 14 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021

Причина смерти официально не названа.

Камышев был действующим послом Украины в Китае с 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский заменил на этом посту Олега Демина. Камышев занимал этот же пост в 2004-2009 годах. Длительное время работал на различных должностях при Министерстве иностранных дел, куда пришел в 1994 году. Среди них пост первого секретаря и советника посла Украины в Египте. Также был временным поверенным в Сирии и Ливане, где также возглавлял дипломатическую миссию.

Во время первого срока работы послом Украины в Китае также представлял интересы страны в соседних Монголии и Северной Корее.

В 2010 году занимал должность замминистра Кабинета министров в правительстве Николая Азарова, а затем работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. С этой должности был уволен в апреле 2014 года.

Вчера украинский МИД заявил, что настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китайпосол
Читайте также
Китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса
Китай заблокировал телеканал BBC за "серьезное нарушение контента"
Прогноз погоды