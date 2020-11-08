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Ультиматум, відмова від мандатів і розгін: що відбувається на протестах у Грузії

Автор: РБК-Україна

Вже кілька днів поспіль тривають протести у Грузії проти результатів парламентських виборів. Сьогодні опозиція висунула ультиматум владі і оголосила безстроковий протест, а поліція спробувала розігнати багатотисячну акцію водометами.

Про це повідомляє видання newsgeorgia.ge.

Повідомляється, що опозиція в особі "Єдиного національного руху" та інших партій оголосила ультиматум з вимогою до вечора звільнити голову Центральної виборчої комісії Тамар Жванія. У разі відставки опозиція обіцяла переговори з керівництвом "Грузинської мрії" з приводу нових виборів.

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Також представники опозиції назвали парламент нелегітимним і відмовилися від своїх мандатів. Загалом висувалося кілька вимог:

  • проведення нових парламентських виборів
  • відставка Тамар Жванія
  • звільнення політичних в'язнів

Після того, як ультиматум не був виконаний в призначений термін, протестувальники оголосили безстрокову акцію. У зв'язку з цим поліція застосувала водомети проти демонстрантів, коли вони наблизилися до будівлі ЦВК.

Також повідомляється, що на місці знаходиться безпрецедентне число патрульних поліцейських і спецназ. Протестувальники не залишають спроб прорватися до будівлі ЦВК.

Нагадаємо, відразу після виборів опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації. Біля будівлі парламенту були розгорнуті намети.

Згідно з попередніми даними, більшу частину голосів на виборах отримала правляча "Грузинська мрія" - 48,23%. Другий результат у опозиційній коаліції "Національний рух - Сила в єдності" - 27,17%.

На тлі протестів почалося розслідування спроби повалення влади в країні.

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