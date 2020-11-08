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Ультиматум, отказ от мандатов и разгон: что происходит на протестах в Грузии

Автор: РБК-Украина

Уже несколько дней подряд продолжаются протесты в Грузии против результатов парламентских выборов. Сегодня оппозиция выдвинула ультиматум власти и объявила бессрочный протест, а полиция попыталась разогнать многотысячную акцию водометами.

Об этом сообщает издание newsgeorgia.ge.

Сообщается, что оппозиция в лице "Единого национального движения" и других партий объявила ультиматум с требованием до вечера уволить главу Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. В случае отставки оппозиция обещала переговоры с руководством "Грузинской мечты" по поводу новых выборов.

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Также представители оппозиции назвали парламент нелегитимным и отказались от своих мандатов. В целом выдвигалось несколько требований:

  • проведение новых парламентских выборов
  • отставка Тамар Жвания
  • освобождение политических заключенных

После того, как ультиматум не был выполнен в назначенный срок, протестующие объявили бессрочную акцию. В связи с этим полиция применила водометы против демонстрантов, когда они приблизились к зданию ЦИК.

Также сообщается, что на месте находится беспрецедентное число патрульных полицейских и спецназ. Протестующие не оставляют попыток прорваться к зданию ЦИК.

Напомним, сразу после выборов оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Возле здания парламенты были развернуты палатки.

Согласно предварительным данным, большую часть голосов на выборах получила правящая "Грузинская мечта" - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,17%.

На фоне протестов началось расследование попытки свержения власти в стране.

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