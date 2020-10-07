Україну відвідають британські спеціалісти для перевірки системи видачі біопаспортів

Найближчим часом в Україну прибудуть британські експерти для оцінки української системи видачі біометричних паспортів. Водночас українські спеціалісти відправляться у Британію для ознайомлення з новітньою системою захисту паспортів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі глави українського МВС Арсена Авакова з міністром внутрішніх справ Британії Пріті Петел.

"Одним з аспектів двосторонньої співпраці (між Україною та Британією - ред.) залишається ознайомлення з системою видачі біометричних паспортів. ЄС, надавши безвізовий режим українським громадянам, належним чином оцінив якість наших паспортних документів", - наголосили в МВС.

Нагадаємо, в інтерв'ю "РБК-Україна" британський посол Мелінда Сіммонс оцінювала можливість запровадження безвізового режиму з Україною та назвала одну з головних умов для цього.

Додамо, на початку року у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.