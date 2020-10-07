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Украину посетят британские специалисты для проверки системы выдачи биопаспортов

Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшее время в Украину прибудут британские эксперты для оценки украинской системы выдачи биометрических паспортов. В то же время украинские специалисты отправятся в Великобританию для ознакомления с новейшей системой защиты паспортов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи главы украинского МВД Арсена Авакова с министром внутренних дел Великобритании Прити Петел.

"Одним из аспектов двустороннего сотрудничества (между Украиной и Британией - ред.) остается ознакомление с системой выдачи биометрических паспортов. ЕС, предоставив безвизовый режим украинским гражданам, надлежащим образом оценил качество наших паспортных документов", - отметили в МВД.

Напомним, в интервью "РБК-Украина" британский посол Мелинда Симмонс оценивала возможность введения безвизового режима с Украиной и назвала одно из главных условий для этого.

Добавим, в начале года в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизе с Украиной.

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