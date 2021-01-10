ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу

Новость на русском → Мінськ, Неділя 10 січня 2021 14:44
Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу Фото: плакат "Хто замовив Павла" (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Українських правоохоронців могли попередити про підготовку вбивства журналіста Павла Шеремета ще у 2012 році. Тоді президентом був Віктор Янукович.

Про це заявив в інтерв'ю "Новой газете" білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов ймовірно голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей.

Він зазначив, що передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами.

"У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україні, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ", - повідомив Макар.

Нагадаємо, 4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких говориться про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета з боку представників КДБ Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС вважає, що нові докази у справі про вбивство Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також Арсен Аваков заявив, що правоохоронці можуть завершити слідчі дій щодо "білоруського сліду" у вбивстві журналіста Павла Шеремета вже в січні.

Зазначимо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугар і Юлію Кузьменко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь Янукович Павло Шеремет
NEWS
Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу
DAILY
Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому
Мілан Лєліч, Олег Черниш Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому