Україну могли попереджати про підготовку вбивства Шеремета ще при Януковичу

Українських правоохоронців могли попередити про підготовку вбивства журналіста Павла Шеремета ще у 2012 році. Тоді президентом був Віктор Янукович.

Про це заявив в інтерв'ю "Новой газете" білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов ймовірно голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета та інших людей.

Він зазначив, що передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами.

"У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україні, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ", - повідомив Макар.

Нагадаємо, 4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких говориться про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета з боку представників КДБ Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС вважає, що нові докази у справі про вбивство Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також Арсен Аваков заявив, що правоохоронці можуть завершити слідчі дій щодо "білоруського сліду" у вбивстві журналіста Павла Шеремета вже в січні.

Зазначимо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугар і Юлію Кузьменко.