Украину могли предупреждать о подготовке убийства Шеремета еще при Януковиче

Украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году. Тогда президентом Украины был Виктор Янукович.

Об этом заявил в интервью "Новой газете" белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров вероятно главы КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета и других людей.

Он отметил, что передал американским дипломатам всю запись, которая у него была, и всю информацию с фамилиями.

"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности главы КГБ", - сообщил Макар.

Напомним, 4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых говорится о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД считает, что новые доказательства по делу об убийстве Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также Арсен Аваков заявил, что правоохранители могут завершить следственные действия по поводу "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе.

Отметим, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.