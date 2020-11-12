Україну не допускають до допиту підозрюваних у справі авіакатастрофи в Ірані

Українські слідчі так і не змогли допитати підозрюваних в атаці на літак авіакомпанії МАУ в Ірані. Однак є певний прогрес у розслідуванні причин авіакатастрофи.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю "Цензору".

За його словами, Іран не допускає українську сторону до допиту підозрюваних, посилаючись на державну таємницю.

"Але я вважаю, що факт позбавлення життя шляхом застосування військової техніки 176 невинних осіб, серед яких крім іранців також громадяни України, Канади, Європейського Союзу, Афганістану не може бути державною військовою таємницею", - вважає він.

Однак, за його словами, в Тегерані домовилися, що іранська сторона надасть всі відповіді на українські запити.

Нагадаємо, в Тегерані завершився другий раунд переговорів між Україною та Іраном по катастрофі МАУ. Наступний раунд заплановано на кінець листопада - початок грудня цього року.

Також РБК-Україна писало, що постраждалі країни вимагають покарати винних у катастрофі МАУ в Ірані.