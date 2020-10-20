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В Ірані завершились переговори щодо катастрофи МАУ

Новость на русском → Тегеран, Вівторок 20 жовтня 2020 16:00
В Ірані завершились переговори щодо катастрофи МАУ Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Тегерані завершився другий раунд переговорів між Україною та Іраном щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Іран запевнив про наявність політичної волі для відновлення істини катастрофи.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Другий раунд переговорів тривав два дні.

"Ми отримали запевнення від іранської сторони щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі в наслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше їхні родичі", - повідомив Єнін.

Eugene Enin про результати переговорів в Ірані: «Ми отримали запевнення від іранської сторони щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину та справедливість у цьому питанні. І це саме те, чого очікує не лише Україна, а й інші постраждалі в наслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше їхні родичі».

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в кінці липня в Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною. Тоді Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ.

Також РБК-Україна писало, що Канада проведе власне розслідування катастрофи МАУ в Ірані.

Відзначимо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ був збитий 8 січня цього року двома іранськими ракетами під час вильоту з аеропорту Тегерана. На борту літака знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був вражений ракетами через людську помилку.

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