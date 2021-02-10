Українських держслужбовців будуть відправляти на курси в ЄС

Україна та ЄС домовилися про спільний проект щодо запуску освітньої програми для українських держслужбовців "Проект розбудови спроможності Natolin4Capacity". Віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісар Олівер Варгеї підписали відповідний лист.

Єврокомісія виділить на реалізацію цього проекту грант у розмірі 2,45 млн євро. Ці кошти підуть на навчання українських держслужбовців в Коледжі Європи у Польщі.

"Зшивання України з ЄС потребує професійних фахівців. Якщо ми хочемо, аби в Україні діяли такі ж закони, як і в ЄС, то маємо з особливою відповідальністю підходити до навчання наших кадрів... Це шлях до успішного впровадження Угоди про асоціації - нашої дорожньої карти інтеграції в ЄС", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що запуск такої освітньої програми допоможе українським держслужбовцям вдосконалити свої знання з європейського права та економіки, а також "підвищить потенціал української держслужби загалом".