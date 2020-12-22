В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.
Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України.
План включає чотири етапу вакцинації населення:
Вакцинацію від коронавірусу будуть проводити на базі наявних пунктів щеплення, мобільними бригадами по імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.
Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.