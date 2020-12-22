RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України.

План включає чотири етапу вакцинації населення:

  • січень - квітень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;
  • квітень - червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
  • червень - вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави;
  • вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави.

Вакцинацію від коронавірусу будуть проводити на базі наявних пунктів щеплення, мобільними бригадами по імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинациявакцина от коронавируса