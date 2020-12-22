UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

План включает четыре этапа вакцинации населения:

  • январь - апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
  • апрель - июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь - сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинацию от коронавируса будут проводить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Напомним, Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте. Верховной раде уже рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран, которые первыми получают вакцину от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцинациявакцина от коронавируса