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В Україні проводять експертизу голосів із "білоруських плівок" по справі Шеремета

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 14:04
В Україні проводять експертизу голосів із "білоруських плівок" по справі Шеремета Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Плівку з голосами оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де могли обговорювати вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу. Результат буде відомий за кілька тижнів, можливо, місяць.

Про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз. За його словами, експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота.

"У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках (ймовірно, представник КДБ Білорусі, - ред.) його допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити", - заявив Геращенко.

За його словами, зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази.

"Все це відбувається із залученням третьої сторони - правоохоронних органів країни, на території якої проводиться допит. Це міжнародні правові доручення, за якими країна на території якої проживає свідок, дозволяє провести слідчі дії українських слідчих", - сказав заступник Арсена Авакова.

Нагадаємо, на початку січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких говориться про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета з боку представників КДБ Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС вважає, що нові докази у справі про вбивство Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

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