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В Украине проводят экспертизу голосов из "белорусских пленок" по делу Шеремета

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 14:04
В Украине проводят экспертизу голосов из "белорусских пленок" по делу Шеремета Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где могли обсуждать убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.

Об этом сообщил в эфире "Громадского радио" заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Экспертизу голосов проводят украинские специалисты с фоноскопических экспертиз, отметил он. По его словам, экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа.

"В случае с Беларусью, есть сомнения, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (вероятно, представитель КГБ Беларуси, - ред.) ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать", - заявил Геращенко.

По его словам, сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, которое опубликовало доказательства.

"Все это происходит с привлечением третьей стороны - правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Это международные правовые поручения, по которым страна на территории которой проживает свидетель, позволяет провести следственные действия украинских следователей", - сказал заместитель Арсена Авакова.

Напомним, в начале января были обнародованы аудиозаписи, на которых говорится о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД считает, что новые доказательства по делу об убийстве Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

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